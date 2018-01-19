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На Ярославль надвигаются резкое похолодание и метели
19 января 2018
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В Ярославле началось резкое похолодание. Уже сейчас на улице –12°C. Но из-за большой влажности и ветра, по ощущениям, все –20°C. Будет ещё холоднее. Ночью будет ещё холоднее — до –17°C.
— В субботу, 20 января, вновь прогнозируется снег, местами с метелью, сохранится юго-восточный ветер с порывами до 12-17 м/с, — рассказали в Гидрометцентре России.
Завтра днём столбики термометров будут показывать –12...–15°C. Но сильных морозов, как впрочем и потепления, в ближайшие дни не прогнозируется.
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Фото: Александра Савельева
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