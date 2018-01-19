На Ярославль надвигаются резкое похолодание и метели

В выходные в Ярославле ожидается метель

В Ярославле началось резкое похолодание. Уже сейчас на улице –12°C. Но из-за большой влажности и ветра, по ощущениям, все –20°C. Будет ещё холоднее. Ночью будет ещё холоднее — до –17°C.

— В субботу, 20 января, вновь прогнозируется снег, местами с метелью, сохранится юго-восточный ветер с порывами до 12-17 м/с, — рассказали в Гидрометцентре России.

Завтра днём столбики термометров будут показывать –12...–15°C. Но сильных морозов, как впрочем и потепления, в ближайшие дни не прогнозируется.