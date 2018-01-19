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Страшный пожар в центре Ярославля: спасли семь человек
19 января 2018
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Сегодня днём в Ярославле в доме №50 на улице Володарского загорелась одна из квартир на втором этаже. Огонь быстро пополз по четырехэтажному старому зданию с деревянными перегородками.
— В квартире, где произошло возгорание людей не было, а вот в соседних находились люди, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. Их эвакуировали спасатели. Чтобы выйти из горящего здания, пришлось использовать пожарные лестницы специальные маски для дыхания.
Огонь уничтожил имущество в нескольких квартирах на разных этажах. Специалисты госпожнадзора выясняют причины возгорания.
Напомним, накануне ночью в Рыбинске сгорели дорогие иномарки.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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