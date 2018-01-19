Ярославский «Локомотив» продлил контракт с капитаном команды

Стаффан Кронвалл останется в ярославской команде как минимум до конца сезона 2018–2019

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с 35-летним шведским защитником Стаффаном Кронваллом.

— Трудовой договор рассчитан ещё на один год, — уточнили в хоккейном клубе.

За ярославскую команду Кронвалл провел 370 игр, в которых набрал 168 очков. В этом сезоне швед является главным бомбардиром «железнодорожников». Уже четыре года он является капитаном команды.