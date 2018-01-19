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Ярославский «Локомотив» продлил контракт с капитаном команды
19 января 2018
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Ярославский «Локомотив» продлил контракт с 35-летним шведским защитником Стаффаном Кронваллом.
— Трудовой договор рассчитан ещё на один год, — уточнили в хоккейном клубе.
Стаффан Кронвалл — бронзовый призер чемпионата России (2014, 2017), чемпион мира (2013), обладатель Кубка Колдера (2009), серебряный призер чемпионата мира (2011).
За ярославскую команду Кронвалл провел 370 игр, в которых набрал 168 очков. В этом сезоне швед является главным бомбардиром «железнодорожников». Уже четыре года он является капитаном команды.
Фото: khl.ru
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