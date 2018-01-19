Ледяная йога и лохматая прорубь: публикуем яркие кадры крещенских купаний со всей страны

Крещенская асана. В Кургане купания в проруби совмещают с йогой

Журналисты редакций Сети городских порталов провели много часов у купелей в своих городах, собирая самые интересные моменты купаний в фоторепортажи. Мы публикуем подборку фотографий, которые зацепили нас больше всего.

Пруфы для пропуска в рай. Суровые новосибирцы делают фото на память прямо из проруби.

«Привет Эстонии», — говорит мужчина и смотрит в камеру в Омске.

В Екатеринбурге окунуться в прорубь пришли студенты из Китая. Один из смельчаков перед тем, как нырнуть в купель, спел «Подмосковные вечера» под аккомпанемент баяна.

Место крещенских купаний в Архангельске озарил главный возмутитель спокойствия в городе — Древарх Просветленный.

Курган. Катание на лыжах — неплохая альтернатива купанию в проруби.

«Чей туфля?». Забытые тапочки так и остались на суровом сибирском пляже в Красноярске.

Замерз, но доволен! Несмотря на нестабильные погодные условия и сложную обстановку на Волге, самарцы решили не пропускать традиционное купание в проруби.

Дружба — не разлей вода. Друзья из Ярославля устроили фотосессию у крещенской купели на память.

Уфа. Многие православные верят, что во время купания в проруби на человека снисходит святой дух.

«Уж лучше бы ты купальник надела». Священнослужители отмечают, что главное — правильно выбрать наряд для купания.

Мама Маши из Перми, несмотря на выражение лица девочки, сказала, что дочери понравилось окунаться в прорубь.

Вопреки советам медиков, ростовчанин не спешит одеться и согреться.

Причина этого сияния прозаична: так светятся огуречные теплицы.

Жители Волгограда верят, что вода в крещенской купели зарядит бодростью на весь год.

Ближе к вечеру 18 января температура воздуха в Тюмени опустилась до -20 градусов. Но это не смутило верующих людей.

Без лишней скромности: незакомплексованный тюменец подошел к выбору одежды для купания с юмором.