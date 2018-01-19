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Ледяная йога и лохматая прорубь: публикуем яркие кадры крещенских купаний со всей страны
19 января 2018
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Журналисты редакций Сети городских порталов провели много часов у купелей в своих городах, собирая самые интересные моменты купаний в фоторепортажи. Мы публикуем подборку фотографий, которые зацепили нас больше всего.
Пруфы для пропуска в рай. Суровые новосибирцы делают фото на память прямо из проруби.
«Привет Эстонии», — говорит мужчина и смотрит в камеру в Омске.
В Екатеринбурге окунуться в прорубь пришли студенты из Китая. Один из смельчаков перед тем, как нырнуть в купель, спел «Подмосковные вечера» под аккомпанемент баяна.
Место крещенских купаний в Архангельске озарил главный возмутитель спокойствия в городе — Древарх Просветленный.
Курган. Катание на лыжах — неплохая альтернатива купанию в проруби.
«Чей туфля?». Забытые тапочки так и остались на суровом сибирском пляже в Красноярске.
Замерз, но доволен! Несмотря на нестабильные погодные условия и сложную обстановку на Волге, самарцы решили не пропускать традиционное купание в проруби.
Дружба — не разлей вода. Друзья из Ярославля устроили фотосессию у крещенской купели на память.
Уфа. Многие православные верят, что во время купания в проруби на человека снисходит святой дух.
«Уж лучше бы ты купальник надела». Священнослужители отмечают, что главное — правильно выбрать наряд для купания.
Мама Маши из Перми, несмотря на выражение лица девочки, сказала, что дочери понравилось окунаться в прорубь.
Вопреки советам медиков, ростовчанин не спешит одеться и согреться.
Причина этого сияния прозаична: так светятся огуречные теплицы.
Жители Волгограда верят, что вода в крещенской купели зарядит бодростью на весь год.
Ближе к вечеру 18 января температура воздуха в Тюмени опустилась до -20 градусов. Но это не смутило верующих людей.
Без лишней скромности: незакомплексованный тюменец подошел к выбору одежды для купания с юмором.
Фото: Алена Кононова, Александр Ощепков, Олег Малиновский, Артем Устюжанин, Сергей Яковлев, Артем Ленц, Роман Данилкин, Александра Савельева, Тимур Шарипкулов, Тимофей Калмаков, Александр Кузьмин, Олег Каргаполов, Алексей Волхонский, Ирина Шарова
Видео: HSD
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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