Ярославца, подозреваемого в совращении 12-летней девочки, взяли под стражу

Мужчина останется под стражей до 15 марта

Сегодня суд избрал меру пресечения для сожителя активистки движения «Сдай педофила» Дмитрия Гвоздева.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 30-летнего Дмитрия Гвоздева. Ему предъявили обвинение по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».

— В период с 2016 года по ноябрь 2017 года злоумышленник, находясь в городе Ярославле, посредством сети интернет общался с девочкой, 2003 года рождения. Впоследствии, шантажируя ее обнародованием переписки, мужчина совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера в квартире и в подъезде дома по месту жительства, — рассказали в следственном комитете.

Дмитрий Гвоздев свою вину признал. Решением суда мужчина заключен под стражу до 15 марта.