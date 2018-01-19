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Ярославца, подозреваемого в совращении 12-летней девочки, взяли под стражу
19 января 2018
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Сегодня суд избрал меру пресечения для сожителя активистки движения «Сдай педофила» Дмитрия Гвоздева.
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 30-летнего Дмитрия Гвоздева. Ему предъявили обвинение по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».
— В период с 2016 года по ноябрь 2017 года злоумышленник, находясь в городе Ярославле, посредством сети интернет общался с девочкой, 2003 года рождения. Впоследствии, шантажируя ее обнародованием переписки, мужчина совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера в квартире и в подъезде дома по месту жительства, — рассказали в следственном комитете.
Дмитрий Гвоздев свою вину признал. Решением суда мужчина заключен под стражу до 15 марта.
Фото: Дмитрий Гвоздёв/Vk.com
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