В центре Ярославля загорелся жилой дом: эвакуировали людей

Улицу Володарского перекрыли спасатели

Сегодня в центре Ярославля загорелся жилой дом на улице Володарского. Вспыхнула квартира в четырехэтажном здании на втором этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали соседей из подъезда — семь человек вывели на улицу.

— В квартире площадью около 46 квадратных метров сгорело 12 квадратов. Пострадавших нет, хозяина жилья в это время дома не было, — сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев.

На месте работала скорая помощь — помогали эвакуированным, кто-то успел надышаться дымом. По предварительной информации, в сгоревшей квартире был заперт домашний питомец.

Напомним, с морозами в Ярославле стали по ночам гореть иномарки.