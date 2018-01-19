|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В центре Ярославля загорелся жилой дом: эвакуировали людей
19 января 2018
1 184 0
Сегодня в центре Ярославля загорелся жилой дом на улице Володарского. Вспыхнула квартира в четырехэтажном здании на втором этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали соседей из подъезда — семь человек вывели на улицу.
— В квартире площадью около 46 квадратных метров сгорело 12 квадратов. Пострадавших нет, хозяина жилья в это время дома не было, — сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев.
На месте работала скорая помощь — помогали эвакуированным, кто-то успел надышаться дымом. По предварительной информации, в сгоревшей квартире был заперт домашний питомец.
Напомним, с морозами в Ярославле стали по ночам гореть иномарки.
Фото: Денис Толочко
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: Главному федеральному инспектору по Ярославской области, застрелившему егеря, назначили штраф
|
Культура
Фильм недели
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров