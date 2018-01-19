Ярославцам предложили жаловаться на продавцов, не принимающих новые банкноты

Новые деньги можно даже купить

Ярославцам предложили жаловаться на тех продавцов, которые отказываются принимать к оплате новые купюры в 200 и 2000 рублей. Эти магазины крупно оштрафуют за отказ.

Из-за многочисленных фактов отказа Роспотребнадзор запустил горячую линию с 18 по 25 января, куда можно сообщить об отказе принимать новые деньги.

— Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проконсультируют по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой, — пояснили в ярославском отделении Центробанка.

Напомним, в Ярославской области новые банкноты появились с октября. Чуть позже их уже стали продавать в ларьках дороже номинала.

Справка 76.ru