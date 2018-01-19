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Ярославцам предложили жаловаться на продавцов, не принимающих новые банкноты
19 января 2018
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Ярославцам предложили жаловаться на тех продавцов, которые отказываются принимать к оплате новые купюры в 200 и 2000 рублей. Эти магазины крупно оштрафуют за отказ.
Из-за многочисленных фактов отказа Роспотребнадзор запустил горячую линию с 18 по 25 января, куда можно сообщить об отказе принимать новые деньги.
— Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проконсультируют по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой, — пояснили в ярославском отделении Центробанка.
Напомним, в Ярославской области новые банкноты появились с октября. Чуть позже их уже стали продавать в ларьках дороже номинала.
Справка 76.ru
Фото: Ольга Прохорова
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