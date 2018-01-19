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Ярославцам предложили жаловаться на продавцов, не принимающих новые банкноты

19 января 2018
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деньги, банкноты, 200 рублей, 2000 рублей

Ярославцам предложили жаловаться на тех продавцов, которые отказываются принимать к оплате новые купюры в 200 и 2000 рублей. Эти магазины крупно оштрафуют за отказ.

Из-за многочисленных фактов отказа Роспотребнадзор запустил горячую линию с 18 по 25 января, куда можно сообщить об отказе принимать новые деньги.

— Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проконсультируют по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой, — пояснили в ярославском отделении Центробанка.

Напомним, в Ярославской области новые банкноты появились с октября. Чуть позже их уже стали продавать в ларьках дороже номинала.

Справка 76.ru

  1. Размер банкноты в 200 рублей аналогичен размеру банкнот в 50, 100 и 500 рублей, а размер банкноты в 2000 рублей соответствует размеру банкнот 1000, 5000 рублей.
  2. Цвет у новых банкнот необычный: 2000 рублей — ярко-синие, 200 рублей — ярко-зеленые.
  3. Новые банкноты содержат комплекс защитных признаков, каждый из них предназначен для своей группы пользователей. Одни могут быть проверены без оборудования (на ощупь или на глаз), другие — датчиками оборудования для приема и обработки банкнот, третьи можно проверить только специальными приборами.
  4. На банкноте 2000 рублей использован оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При повороте банкноты заметно перемещение кольца. Этот элемент очень сложно подделать, но очень легко проверить даже невооруженным глазом.
Анна Елкина
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Фото: Ольга Прохорова
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