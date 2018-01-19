«Что ты её снимаешь? Ты ей халат дай!»: самые яркие фото и истории с Крещения

Чтобы выбраться из ледяной воды, нужна помощь!

Минувшую ночь корреспонденты 76.ru провели у иорданей в разных концах города. Вот уж действительно – кому обряд, а кому веселье. Нескучно было у прорубей! Сегодня даём подборку ярких кадров и забавных историй, увиденных и подслушанных у купелей.

Во дворе храма в монастыре стояли чаны с водой

Трое парней дрожат возле купели.

— Ну что, кто первый? — спрашивает один.

— Ты! — хором отвечают двое других и отбирают у парня полотенце.

Так и определили очередь.

Да, холодно. Но назад пути уже нет!

В Тверицах к купели выстроилась громадная очередь. Люди стоят с полуночи уже около часа.

— Мы первый раз пришли, — говорит женщина, обнимая дочь. — Она меня привела сюда, сказала «хочу окунаться».

— Ты не боишься? — спрашиваю малышку. — Хочешь в ледяную воду?

— Уже не знаю, — недовольно хмурится восьмилетняя Алина. — Я уже замерзла.

Как рубили прорубь у монастыря

— Да что ж вы его морозите-то? — уже не выдерживает спасатель.

Женщина лет пятидесяти пытается сфотографировать молодого человека в проруби, но телефон никак не хочет фокусироваться. Бедолага уже трижды окунулся с головой и стоит по грудь в ледяной воде. Так и остался без крещенского фото.

После окунания — обязательная фотосессия

Девушка вынырнула, охая, из купели. Её молодой человек схватил телефон, снимает без остановки.

Спасатели дернули фотографа:

— Да что ты её всё снимаешь? Халат ей дай!

После службы Крестный ход двинул прямо к реке

К купели из палатки бегут две молодые девушки.

— Господи! — вскрикивает одна и прижимает руки к груди.

— Что случилось?

Девушка заливается смехом

— Думала, что крестик надела, но...

Убирает руки — на шее висит подвеска в виде зайчика «Плейбой».

Очередь к купели на Толге

Люди выбегают из теплых палаток и собираются возле купели. Кто-то уже окунается. И тут из храма идет Крестный ход освящать воду.

— Вода была не освященная, окунания не засчитаны! — раздается мужской голос.

— Что же мне, второй раз нырять? — спрашивает почему-то у спасателей парень, только что погрузившийся трижды с головой в холодную воду Волги.

Купель обставили светодиодными свечами

Из Толги люди уносили пятилитровые бутылки воды

Холодно!