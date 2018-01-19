Добавили современного искусства: в губернаторском доме развесили морковь на столбах

Перфоманс от художественного музея

Художественному музею Ярославля добавили немного современного искусства. Правда, лишь на один день.

По территории музея на перилах с вазонами у губернаторского дома сотрудники развести морковь. Большие морковины прикрутили так, чтобы белые вазоны стали похожи на снеговиков. Свой перформанс они объяснили праздником — 18 января отмечают Всемирный день снеговика.

— Украшения провисели лишь один день, уж больно они пачкают вазоны, — поделилась сотрудница музея Любовь Левина. — Многие в этот день лепят оригинальных снеговиков, а мы проявили немного фантазии, и, пожалуйста, у нас целая армия снеговиков.

Потом всю морковку с вазонов отправили в салаты.

Необычный флешмоб

Читайт также: как путешествовать бюджетно по всему миру в советах от ярославской супружеской пары.