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Добавили современного искусства: в губернаторском доме развесили морковь на столбах
19 января 2018
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Художественному музею Ярославля добавили немного современного искусства. Правда, лишь на один день.
По территории музея на перилах с вазонами у губернаторского дома сотрудники развести морковь. Большие морковины прикрутили так, чтобы белые вазоны стали похожи на снеговиков. Свой перформанс они объяснили праздником — 18 января отмечают Всемирный день снеговика.
— Украшения провисели лишь один день, уж больно они пачкают вазоны, — поделилась сотрудница музея Любовь Левина. — Многие в этот день лепят оригинальных снеговиков, а мы проявили немного фантазии, и, пожалуйста, у нас целая армия снеговиков.
Потом всю морковку с вазонов отправили в салаты.
Читайт также: как путешествовать бюджетно по всему миру в советах от ярославской супружеской пары.
Фото: Любовь Левина
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