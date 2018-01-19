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«Интурист» предложил отправлять иностранцев в Россию через аэропорт Ярославля
19 января 2018
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Аэропорту Ярославля предлагают добавить новый статус. Старейший в России туроператор «Интурист» предложил сделать ярославский аэропорт воздушными воротами Золотого кольца. Это уже обсудили с руководством аэропорта и компании.
— Мы заинтересованы в расширении географии полетов и возможности предложить жителям Ярославской и соседних областей не только внутрироссийские маршруты, но и популярные международные туристические направления, — сказал генеральный директор ОАО «Аэропорт Туношна» Анатолий Козлов. — Сотрудничество с одним из лидеров российского туристического рынка, компанией «Интурист», позволит нам работать не только в рамках выездного туризма, но и стать международными воздушными воротами маршрута Золотое кольцо России, через которые в Ярославскую область будут прибывать иностранные туристы.
Компания же со своей стороны готова организовывать туры с перелётами из Ярославля до Анапы, Санкт-Петербурга, Симферополя и Сочи.
Напомним, из Ярославля в этом году можно будет купить путёвку в Турцию.
Фото: Аэропорт Туношна / vk.com
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