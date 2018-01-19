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Сожитель активистки «Сдай педофила!» шантажировал 12-летнюю девочку интимной перепиской
19 января 2018
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В Следственном комитете рассказали подробности дела, по которому проходит подозреваемым сожитель активистки движения «Сдай педофила!» Дмитрий Гвоздев.
— По данным следствия, мужчина ещё с прошлого года общался с 12-летней девочкой по интернету, — рассказали в СУ СР по Ярославской области. — Потом он, шантажируя её обнародованием переписки, совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера в квартире и в подъезде. Прямо в том доме, где он живёт.
В правоохранительные органы заявление на Гвоздёва написали родители девочки, которые узнали о случившемся. Сейчас молодой человек задержан. Он свою вину полностью признал.
Напомним, подозреваемого в совращении 12-летней девочки задержали на этой неделе. Задержанный оказался бывшим сожителем активистки движения «Сдай педофила!».
Фото: Дмитрий Гвоздёв/Vk.com
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