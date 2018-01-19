Сожитель активистки «Сдай педофила!» шантажировал 12-летнюю девочку интимной перепиской

Дмитрий свою вину полностью признал

В Следственном комитете рассказали подробности дела, по которому проходит подозреваемым сожитель активистки движения «Сдай педофила!» Дмитрий Гвоздев.

— По данным следствия, мужчина ещё с прошлого года общался с 12-летней девочкой по интернету, — рассказали в СУ СР по Ярославской области. — Потом он, шантажируя её обнародованием переписки, совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера в квартире и в подъезде. Прямо в том доме, где он живёт.

В правоохранительные органы заявление на Гвоздёва написали родители девочки, которые узнали о случившемся. Сейчас молодой человек задержан. Он свою вину полностью признал.

Напомним, подозреваемого в совращении 12-летней девочки задержали на этой неделе. Задержанный оказался бывшим сожителем активистки движения «Сдай педофила!».