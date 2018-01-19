Мэр Ярославля возмущён: в ночных алкомаркетах не продают бутерброды на закуску

Владимира Слепцова тревожит, что ярославцы не закусывают

Мэр Ярославля Владимир Слепцов проявил заботу о подвыпивших горожанах. Сегодня на общегородской планёрке, когда стали обсуждать проблему алкомаркетов, где продают выпивку после 23 часов, он был возмущён тем, что покупателям нечем закусывать.

— В этих алкомаркетах 24 часа в сутки торгуют, — отметил Владимир Слепцов. — У них лицензия, как у кафе. И таких фальш-кафе в городе много. Некоторые даже, продавая бутылку, пробку не открывают. А в кафе должны разливать. Разливайте, пожалуйста! А ещё некоторые люди, конечно, не закусывают, но... В некоторых таких точках даже нет бутербродов и пирожков. А без закуски — это не кафе!

Такие пирожки должны быть теперь в каждом алкомаркете



Особо отметили алкомаркет на Большой Октябрьской, который находится неподалёку от площади Богоявления. В этот магазин полицейские и сотрудники мэрии постоянно ходят в рейды. У одних изымают продукцию, к другим не могут придраться. Как раз за алкомаркетом на Большой Октябрьской следят уже давно. Те получили кафешную лицензию и, продавая спиртное, открывают бутылки, и даже поставили столик, за которым можно выпить. И получается, что всё законно. Поэтому прикрыть магазинчик никак не получается.

— Давайте мы владельца магазина пригласим к себе и побеседуем с ним, — предложили полицейские.

Но градоначальник сказал, что делать этого не нужно. По крайней мере сейчас.

— Надо применять мягкие пути решения, — ответил Владимир Слепцов и попросил главу Кировского и Ленинского районов Любовь Сурову вызвать на беседу хозяина алкомаркета. — Лучше вы с ним побеседуйте. Может, он не знает, что так торговать нельзя, а мы ему глаза откроем.

Заботу о том, что едят ярославцы, мэр проявляет уже не первый раз. Летом прошлого года Владимир Слепцов потребовал добавить лук в ярославские хот-доги. Потому что так вкуснее.

А ещё сегодня Владимир Слепцов на общегородском собрании отругал своих подчинённых. Градоначальник был недоволен тем, что в городе медленно идёт процесс замены старых ларьков на новые.

— Складывается впечатление, что вы живёте не по закону, а по понятиям, — грозно заявил Слепцов. — У вас что, кругом свои до наши?

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