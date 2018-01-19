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В лобовом столкновении на М-8 пострадали женщина и маленькая девочка
19 января 2018
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На трассе М-8 по направлению в сторону Костромы две иномарки столкнулись лоб в лоб. ДТП произошло накануне около 19:20 — столкнулись «Фольксваген» и «Рено».
Подъехавшие на место сотрудники ГИББД установили сразу — водитель «Фольксвагена» был пьян, из-за чего вывел свою машину на встречку прямо на иномарку, в которой ехали 39-летняя женщина с 8-летней девочкой.
— Пассажиры «Рено» получили ушибы груди, — рассказали в управлении ГИББД по Ярославской области. — Более серьёзных травм удалось избежать, потому что обе были пристёгнуты ремнями безопасности.
Фото: УГИББД по Ярославской области
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