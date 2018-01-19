В лобовом столкновении на М-8 пострадали женщина и маленькая девочка

Пьяный водитель «Фольксвагена» вывел свою машину прямо в лоб «Рено»

На трассе М-8 по направлению в сторону Костромы две иномарки столкнулись лоб в лоб. ДТП произошло накануне около 19:20 — столкнулись «Фольксваген» и «Рено».

Подъехавшие на место сотрудники ГИББД установили сразу — водитель «Фольксвагена» был пьян, из-за чего вывел свою машину на встречку прямо на иномарку, в которой ехали 39-летняя женщина с 8-летней девочкой.

— Пассажиры «Рено» получили ушибы груди, — рассказали в управлении ГИББД по Ярославской области. — Более серьёзных травм удалось избежать, потому что обе были пристёгнуты ремнями безопасности.