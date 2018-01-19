То ли чистили, то ли нет: водители Ярославля ругают утренние дороги

Техники ночью было много. Но на весь город могло и не хватить

Если и чистили коммунальщики дороги после буйной метели накануне, то не все. Утром ярославские автомобилисты сильно ругались в соцсетях, добравшись до работы по дорогам со снежным накатом.

— Судя по бровке, Заволгу ночью никто не чистил, в частности проспект Машиностроителей, — сокрушается Алексей Озеров. — Даже не пролили и не посыпали.

Таким утром встретил ярославцев проспект Машиностроителей

— В Брагино в семь утра тоже было нечищено, Полушкина роща очищена на 2/3, — передаёт с дорог Александра Ранцевиц.

Снежные накаты и завалы утром встречались также на улице Угличской, проспекте Ленина, Советской улице. Зато с улицы Магистральной и Тормозного шоссе передают, что там дорогу почистили.

Напомним, на сегодня, 19 января, мэр Владимир Слепцов объявил акцию «снежный билет» — бесплатный проезд для автомобилистов в общественном транспорте. Это нужно для того, чтобы сегодня на дорогах было меньше машин, и коммунальщики смогли почистить улицы в течение дня.