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То ли чистили, то ли нет: водители Ярославля ругают утренние дороги
19 января 2018
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Если и чистили коммунальщики дороги после буйной метели накануне, то не все. Утром ярославские автомобилисты сильно ругались в соцсетях, добравшись до работы по дорогам со снежным накатом.
— Судя по бровке, Заволгу ночью никто не чистил, в частности проспект Машиностроителей, — сокрушается Алексей Озеров. — Даже не пролили и не посыпали.
— В Брагино в семь утра тоже было нечищено, Полушкина роща очищена на 2/3, — передаёт с дорог Александра Ранцевиц.
Снежные накаты и завалы утром встречались также на улице Угличской, проспекте Ленина, Советской улице. Зато с улицы Магистральной и Тормозного шоссе передают, что там дорогу почистили.
Напомним, на сегодня, 19 января, мэр Владимир Слепцов объявил акцию «снежный билет» — бесплатный проезд для автомобилистов в общественном транспорте. Это нужно для того, чтобы сегодня на дорогах было меньше машин, и коммунальщики смогли почистить улицы в течение дня.
Фото: Александр Мустафин, Алексей Озеров
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