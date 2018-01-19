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Следователи начали искать взаимосвязь между нападениями на три российские школы

19 января 2018
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Челябинск, Пермь, Улан-Удэ

Произошедшие в течение одной недели нападения на учеников в школах Перми, Челябинска и Улан-Удэ могли быть спланированы заранее. Такую версию проверяют следователи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

— Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий через социальные сети, — сообщил агентству информированный источник.

Школьники могли договориться через социальные сети, или на них повлияли сообщения в средствах массовой информации, пояснил 59.ru источник, приближенный к следствию.

По информации СК России, сегодня утром ученик 9 класса одной из школ Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а потом «коктейлем Молотова» поджег кабинет на третьем этаже здания. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

По информации заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Цыбикжапова, сообщает «Интерфакс», госпитализировано семь человек, в том числе виновник инцидента. Двое — в тяжелом состоянии. Помощь психологов получили 17 человек из числа пострадавших и свидетелей происшествия.

На этой неделе также было совершено нападение на школьников в Перми. 15 января двое подростков, один из которых состоял на учете у психиатра, ворвались с ножами в класс одной из школ и напали на учительницу и учеников. В результате в больнице оказалось 12 человек. Тяжелее всего пострадала учительница. Оба нападавших арестованы, в отношении них заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.

Двумя днями позже, 17 января, в школе в пригороде Челябинска один девятиклассник ударил ножом другого в ходе школьных разборок. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. На агрессора заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее психолог Лариса Суркова в интервью сети городских порталов рассказывала о причинах возникновения детской агрессии.

Анастасия Оборина
Фото: Сергей Мельников/Vk.com
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