В Ярославской области пенсионерка на иномарке сбила пешехода на обочине

Женщина-пешеход скончалась

ДТП произошло в селе Троицкая слобода Переславского района.

Накануне вечером около пяти часов «Тойота», за рулем которой сидела 58-летняя женщина сбила пешехода.

— По предварительной информации 61-летняя женщина стояла на обочине, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В результате ДТП она получила смертельную травму.

На месте работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: во Фрунзенском районе УАЗ сбил женщину на переходе.