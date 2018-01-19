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В Ярославской области пенсионерка на иномарке сбила пешехода на обочине
19 января 2018
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ДТП произошло в селе Троицкая слобода Переславского района.
Накануне вечером около пяти часов «Тойота», за рулем которой сидела 58-летняя женщина сбила пешехода.
— По предварительной информации 61-летняя женщина стояла на обочине, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В результате ДТП она получила смертельную травму.
На месте работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Фото: Александра Савельева
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