Мэр Ярославля — подчинённым: «Вы живёте не по закону, а по понятиям»

Владимир Слепцов требует от подчинённых ускорить процесс замены ларьков старого образца на новые

Сегодня на еженедельном пятничном общегородском собрании мэр Ярославля отругал своих подчинённых за медленную замену киосков старого образца на новые.

— Складывается впечатление, что вы живёте не по закону, а по понятиям, — грозно заявил Слепцов. — У вас что, кругом свои да наши? У нас не должно быть ларьков, а должны быть торговые объекты. А вместо этого у нас продают фрукты и лимонад в будках, где нет туалетов.

Накануне в Ярославле утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов. Теперь все они должны выглядеть одинаково, внутри обязательно должен быть туалет для сотрудников, а вокруг точек нужно выкладывать плитку. Вот мэр сегодня и спросил с глав районных и территориальных администраций, а заодно и с сотрудников управления предпринимательства мэрии, почему до сих пор в городе куча старых ларьков.

Напомним, официально в Ярославле на сегодняшний день могут работать 860 киосков и ларьков. В этом году список предлагается расширить до 1033 мест, среди которых 187 — это киоски у остановок. Кроме того, городская администрация предлагает смягчить условия размещения ларьков и киосков в зоне ЮНЕСКО. Сейчас согласованный размер таких павильонов всего 1,5 на 1,5 квадратных метра. В правительство области направили документ об увеличении площади в два раза.

Тем временем давний друг главы города певец Стас Костюшкин поставил в центре города ларёк своего собственного образца. Власти объяснили, что ему можно. Потому что этот киоск — всего лишь элемент ярмарки.