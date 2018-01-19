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Мэр Ярославля — подчинённым: «Вы живёте не по закону, а по понятиям»

19 января 2018
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бизнес, торговля, Ярославль, Городская среда

Сегодня на еженедельном пятничном общегородском собрании мэр Ярославля отругал своих подчинённых за медленную замену киосков старого образца на новые.

— Складывается впечатление, что вы живёте не по закону, а по понятиям, — грозно заявил Слепцов. — У вас что, кругом свои да наши? У нас не должно быть ларьков, а должны быть торговые объекты. А вместо этого у нас продают фрукты и лимонад в будках, где нет туалетов.

Накануне в Ярославле утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов. Теперь все они должны выглядеть одинаково, внутри обязательно должен быть туалет для сотрудников, а вокруг точек нужно выкладывать плитку. Вот мэр сегодня и спросил с глав районных и территориальных администраций, а заодно и с сотрудников управления предпринимательства мэрии, почему до сих пор в городе куча старых ларьков.

Напомним, официально в Ярославле на сегодняшний день могут работать 860 киосков и ларьков. В этом году список предлагается расширить до 1033 мест, среди которых 187 — это киоски у остановок. Кроме того, городская администрация предлагает смягчить условия размещения ларьков и киосков в зоне ЮНЕСКО. Сейчас согласованный размер таких павильонов всего 1,5 на 1,5 квадратных метра. В правительство области направили документ об увеличении площади в два раза.

Тем временем давний друг главы города певец Стас Костюшкин поставил в центре города ларёк своего собственного образца. Власти объяснили, что ему можно. Потому что этот киоск — всего лишь элемент ярмарки.

Михаил Контуев
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Фото: мэрия Ярославля
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