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Ярославский губернатор окунулся в прорубь: куда на Крещение уехал Дмитрий Миронов
19 января 2018
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Ярославский губернатор окунулся в иордань. Дмитрий Миронов сделал это в купели в Угличском рйоне.
— Пусть в этот светлый праздник в душе каждого из нас найдется место для любви, прощения и добрых дел. Здоровья, благополучия и взаимопонимания вам и вашим близким! Поздравляю с праздником Крещения Господня! — написал на своей страничке «ВКонтакте» Миронов.
Напомним, из-за того, надо ли представителям власти окунаться в иордань или нет, в Ярославле разгорелся целый скандал. Мэр Ярославля Владимир Слепцов намекнул подчинённым, что было бы неплохо, и те заверили, что и сами хотели. А губернатор раскритиковал такой подход, сказав, что такие вещи — дело добровольное.
В итоге мэр Ярославля и его зам нырнули на Толге в ледяную прорубь.
Как прошёл праздник, читайте в нашей ночной трансляции.
Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: Халява по всему миру: семья ярославцев рассказала, как сэкономить, путешествуя по самым крутым городам
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