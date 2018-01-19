Ярославский губернатор окунулся в прорубь: куда на Крещение уехал Дмитрий Миронов

Дмитрий Миронов окунулся в тёплую купель

Ярославский губернатор окунулся в иордань. Дмитрий Миронов сделал это в купели в Угличском рйоне.

— Пусть в этот светлый праздник в душе каждого из нас найдется место для любви, прощения и добрых дел. Здоровья, благополучия и взаимопонимания вам и вашим близким! Поздравляю с праздником Крещения Господня! — написал на своей страничке «ВКонтакте» Миронов.

Губернатор отстоял службу в храме

Напомним, из-за того, надо ли представителям власти окунаться в иордань или нет, в Ярославле разгорелся целый скандал. Мэр Ярославля Владимир Слепцов намекнул подчинённым, что было бы неплохо, и те заверили, что и сами хотели. А губернатор раскритиковал такой подход, сказав, что такие вещи — дело добровольное.

В итоге мэр Ярославля и его зам нырнули на Толге в ледяную прорубь.

Как прошёл праздник, читайте в нашей ночной трансляции.