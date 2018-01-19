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Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ

19 января 2018
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школа, происшествие

Утром 19 января трое человек напали на учащихся школы №5 и устроили пожар. Двум нападавшим удалось скрыться, сообщает РИА «Новости».

— Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ: учительница, трое учеников и один нападавший, двум нападавшим удалось сбежать, — цитирует агентство слова источника, близкого к правительству региона.

Данные разных СМИ о количестве нападавших отличаются. «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что нападавший был один. Подросток пронес в школу топор и «коктейль Молотова», ранил учителя и учеников и устроил пожар.

— Предварительно, у девятиклассника случился конфликт со своими ровесниками по школьной параллели. Он пришел в школу, напал на своих сверстников и нанес троим из них ранения, а затем поджег школу, — сказал собеседник агентства.

 

За неделю это уже третий случай вооруженного нападения школьников друг на друга. В начале недели в Перми двое подростков, один из которых состоял на учете у психиатра, ворвались с ножами в класс школы №127 и напали на учительницу и учеников. В результате в больнице оказалось 12 человек. Тяжелее всего пострадала учительница. Оба нападавших арестованы, против них заведено уголовное дело о покушении на убийства двух и более человек.

Через два дня в школе в пригороде Челябинска один девятиклассник ударил ножом другого в ходе школьных разборок. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. На агрессора заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Анастасия Оборина
Фото: Аноним 03/VK.com
Видео: Сергей Мельников/Vk.com
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