|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ
19 января 2018
26 427 139
Утром 19 января трое человек напали на учащихся школы №5 и устроили пожар. Двум нападавшим удалось скрыться, сообщает РИА «Новости».
— Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ: учительница, трое учеников и один нападавший, двум нападавшим удалось сбежать, — цитирует агентство слова источника, близкого к правительству региона.
Данные разных СМИ о количестве нападавших отличаются. «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что нападавший был один. Подросток пронес в школу топор и «коктейль Молотова», ранил учителя и учеников и устроил пожар.
— Предварительно, у девятиклассника случился конфликт со своими ровесниками по школьной параллели. Он пришел в школу, напал на своих сверстников и нанес троим из них ранения, а затем поджег школу, — сказал собеседник агентства.
За неделю это уже третий случай вооруженного нападения школьников друг на друга. В начале недели в Перми двое подростков, один из которых состоял на учете у психиатра, ворвались с ножами в класс школы №127 и напали на учительницу и учеников. В результате в больнице оказалось 12 человек. Тяжелее всего пострадала учительница. Оба нападавших арестованы, против них заведено уголовное дело о покушении на убийства двух и более человек.
Через два дня в школе в пригороде Челябинска один девятиклассник ударил ножом другого в ходе школьных разборок. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. На агрессора заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Фото: Аноним 03/VK.com
Видео: Сергей Мельников/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров