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В Ярославской области семью пришлось с судами переселять в новое жилье

19 января 2018
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жилье, приставы, Ярославская область

В Брейтовском районе переселять семью из аварийного дома в новое жилье пришлось судебным приставам.

Администрация района предоставила семье из четырех человек новое жилье площадью 43 квадратных метров взамен аварийного дома. Но люди отказались туда переезжать, потому что хотели получить квартиру в городе.

 — Как выяснилось, семья хотела получить жилье в городе, затем, возможно, продать его и получить прибыль, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

В суд обратилась администрация Брейтовского района, требовавшая выселить жильцов из непригодного для жизни жилья и вселить их в новый дом. Суд требования поддержал и вынес аж девять решений: по одному решению на каждого члена семьи на выселение, по одному — на вселение и одно на заключение договора соцнайма.

Приставы предупредили, что если семейство не переедет, то им придется заплатить сбор по всем девяти решениям. Люди платить не захотели и переехали.

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Елена Вахрушева
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Фото: Судебные приставы
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