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В Ярославской области сгорели два частных дома
19 января 2018
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В Даниловском районе в деревне Прудищево загорелся частный дом. Почти четыре часа 2 пожарные машины и 4 спасателя тушили строение.
В результате пожара дом полностью сгорел.
— Пожарные спасли одного человека, пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Еще один дом загорелся в городе Гаврилов-Ям. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС 18 января в 19:45. На место выехали 3 пожарных автомобиля и 11 сотрудников пожарной части.
— В результате пожара уничтожен дом площадью 36 квадратных метров, — рассказали в МЧС.
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Фото: Александра Савельева
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