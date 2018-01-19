В Ярославской области сгорели два частных дома

В Ярославской области сгорели два дома

В Даниловском районе в деревне Прудищево загорелся частный дом. Почти четыре часа 2 пожарные машины и 4 спасателя тушили строение.

В результате пожара дом полностью сгорел.

— Пожарные спасли одного человека, пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Еще один дом загорелся в городе Гаврилов-Ям. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС 18 января в 19:45. На место выехали 3 пожарных автомобиля и 11 сотрудников пожарной части.

— В результате пожара уничтожен дом площадью 36 квадратных метров, — рассказали в МЧС.

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