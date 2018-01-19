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«Локомотив» в овертайме вырвал победу у «Северстали»
18 января 2018
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Сегодня «Локомотив» провел матч в Череповце против местной «Северстали».
В первом периоде «железнодорожники» пропустили две шайбы. Первую в меньшинстве от Дмитрия Кагарлицкого, а вторую уже при игре в равных составах от Руслана Карлина. Во второй двадцатиминутке подопечные Дмитрия Квартального собрались и забросили аж четыре шайбы в ворота Юлиуса Гудачека. Отличились Якуб Накладал, Александр Елесин, Артем Ильенко и Стеффан Кронвалль. В конце периода «Северсталь» сумела отыграть одну шайбу – Павел Чернов воспользовался преимуществом и забил гол «в раздевалку».
На 46-й минуте матча череповчане сравняли счет, но буквально через 30 секунд Георгий Иванов вновь вывел «Локомотив» вперед. Удержать преимущество ярославцы не смогли, и к концу третьего периода команды пришли с равным счетом — 5:5. Игра перешла в овертайм, где гол Брендона Козуна на первой же минуте принес «Локомотиву» победу.
Фото: Александра Савельева
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