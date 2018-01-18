Читали, голодали и знакомились: что делали ярославцы в вечерних диких пробках

В пробках ярославцы знакомились, читали и мечтали о еде

Вечером город встал в жуткие пробки. Люди добирались домой по два часа. Пришлось коротать время, заниматься своими делами и переписываться.

Стоит ли ехать

Поняв, что застряли на дорогах города надолго, многие засомневались, стоит ли вообще ехать или проще остаться на работе. А некоторые мечтали увидеть родных и непременно сегодня.

Хочется увидеть родных

Может, кто приютит?

А может, остаться на работе?

Не надо было выезжать

Хочу есть. Можно без очереди?

Проголодавшиеся люди мечтали о еде. Тут же в пробках у водителей родилась бизнес-идея — доставка кофе и пончиков прямо в машины. А другие решили обогатиться духовно и читали.

Кушать хочется

Духовно обогащались в пробках

Бизнес в пробках

Чтобы не стоять столько времени в пробке, предприимчивые водители пытались обменять двушку в Заволжском районе на комнату в центре. В пробках продавали автобус, предлагали оформить КАСКО, покупали машину в Крестах.

Обмен квартир

Кому КАСКО?

Куплю машину

Продам автобус

Любви везде есть место

— Ищу девушку, — написал водитель, стоявший в своем авто на Первомайской.

Ищу девушку

Не стесняемся, знакомимся

Виновные найдены

Многие обвиняли в пробках дорожников и неопытных водителей, но и с тем, что во всем виновна Америка, согласилось немало водителей.