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Читали, голодали и знакомились: что делали ярославцы в вечерних диких пробках

18 января 2018
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дороги, авто, пробки, Ярославль

Вечером город встал в жуткие пробки. Люди добирались домой по два часа. Пришлось коротать время, заниматься своими делами и переписываться.

Стоит ли ехать

Поняв, что застряли на дорогах города надолго, многие засомневались, стоит ли вообще ехать или проще остаться на работе. А некоторые мечтали увидеть родных и непременно сегодня.

Хочу есть. Можно без очереди?

Проголодавшиеся люди мечтали о еде. Тут же в пробках у водителей родилась бизнес-идея — доставка кофе и пончиков прямо в машины. А другие решили обогатиться духовно и читали.

Бизнес в пробках

Чтобы не стоять столько времени в пробке, предприимчивые водители пытались обменять двушку в Заволжском районе на комнату в центре. В пробках продавали автобус, предлагали оформить КАСКО, покупали машину в Крестах.

Любви везде есть место

— Ищу девушку, — написал водитель, стоявший в своем авто на Первомайской.

Виновные найдены

Многие обвиняли в пробках дорожников и неопытных водителей, но и с тем, что во всем виновна Америка, согласилось немало водителей.

Елена Вахрушева
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Фото: Артём Кобузов, Ярославский автопортал 76/Vk.com, Скриншот с приложения "Яндекс-карты"
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