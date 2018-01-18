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Читали, голодали и знакомились: что делали ярославцы в вечерних диких пробках
18 января 2018
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Вечером город встал в жуткие пробки. Люди добирались домой по два часа. Пришлось коротать время, заниматься своими делами и переписываться.
Стоит ли ехать
Поняв, что застряли на дорогах города надолго, многие засомневались, стоит ли вообще ехать или проще остаться на работе. А некоторые мечтали увидеть родных и непременно сегодня.
Хочу есть. Можно без очереди?
Проголодавшиеся люди мечтали о еде. Тут же в пробках у водителей родилась бизнес-идея — доставка кофе и пончиков прямо в машины. А другие решили обогатиться духовно и читали.
Бизнес в пробках
Чтобы не стоять столько времени в пробке, предприимчивые водители пытались обменять двушку в Заволжском районе на комнату в центре. В пробках продавали автобус, предлагали оформить КАСКО, покупали машину в Крестах.
Любви везде есть место
— Ищу девушку, — написал водитель, стоявший в своем авто на Первомайской.
Виновные найдены
Многие обвиняли в пробках дорожников и неопытных водителей, но и с тем, что во всем виновна Америка, согласилось немало водителей.
Фото: Артём Кобузов, Ярославский автопортал 76/Vk.com, Скриншот с приложения "Яндекс-карты"
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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