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Мэрия предложила ярославцам оставить автомобили и пересесть на общественный транспорт
18 января 2018
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Мэрия Ярославля просит автовладельцев оставить 19 января свои машины и передвигаться по городу на общественном транспорте по «снежному билету». Чтобы бесплатно проехать в автобусе, троллейбусе или трамвае, необходимо будет предъявить кондуктору права или свидетельство о регистрации автомобиля. Акция продлится весь день. Маршрутные такси в ней не участвуют.
— Выбор в пользу общественного транспорта снизит загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях. Это поможет городским службам организовать качественную уборку города и вывоз снега, — рассказали в мэрии Ярославля.
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Фото: мэрия Ярославля
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