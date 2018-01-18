Мэрия предложила ярославцам оставить автомобили и пересесть на общественный транспорт

Ярославцев просят пересесть на общественный транспорт, чтобы очистить город от снега

Мэрия Ярославля просит автовладельцев оставить 19 января свои машины и передвигаться по городу на общественном транспорте по «снежному билету». Чтобы бесплатно проехать в автобусе, троллейбусе или трамвае, необходимо будет предъявить кондуктору права или свидетельство о регистрации автомобиля. Акция продлится весь день. Маршрутные такси в ней не участвуют.

— Выбор в пользу общественного транспорта снизит загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях. Это поможет городским службам организовать качественную уборку города и вывоз снега, — рассказали в мэрии Ярославля.

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