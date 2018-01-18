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Молодого ярославца отправили в колонию строгого режима за кражу коньяка из алкомаркета
18 января 2018
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В Ярославле на скамье подсудимых оказался 20-летний молодой человек, который сходил за выпивкой в алкомаркет без денег. Было установлено, что в августе прошлого года он, гуляя по центру, зашел в магазин и присмотрел себе бутылочку недорого коньяка. Скромненько так, за 400 рублей. Он взял алкоголь и прошагал с ним мимо кассы прямо к выходу.
На улице парень смекнул, что вынести алкоголь из торговой точки совсем несложно. Он вернулся и выбрал уже себе коньячок подороже — французский Remy Martin за 8000 рублей.
— Бутылку дорогостоящего коньяка молодой человек продал за 2300 рублей, а вторую — выпил сам, — рассказали в прокуратуре Кировского района Ярославля.
Продавцы в алкомаркете потом не досчитались товара и обратились в правоохранительные органы. Парня вычислили.
Теперь его отправили на год в колонию строгого режима. Кстати, он совсем недавно только освободился из мест лишения свободы.
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Фото: Александра Савельева
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