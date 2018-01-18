Из-за ДТП иномарки с пассажирским автобусом в Ярославле встали два проспекта

Легковушка и автобус столкнулись на пересечении проспектов в районе площади Карла Маркса

Около часа назад в Ярославле на пересечении проспекта Октября произошла авария. Столкнулись городской пассажирский автобус 22-го маршрута и легковушка KIA.

— Из-за аварии встали проспекты Октября и Ленина, — сообщают автомобилисты. — Лучше объезжать это место или отложить поездку на попозже.

Тем временем сейчас в городе из-за непогоды и большого количества ДТП затруднено движение во многих местах. За ситуацией на дорогах можно следить в режиме реального времени по нашей онлайн-трансляции.