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Из-за ДТП иномарки с пассажирским автобусом в Ярославле встали два проспекта
18 января 2018
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Около часа назад в Ярославле на пересечении проспекта Октября произошла авария. Столкнулись городской пассажирский автобус 22-го маршрута и легковушка KIA.
— Из-за аварии встали проспекты Октября и Ленина, — сообщают автомобилисты. — Лучше объезжать это место или отложить поездку на попозже.
Тем временем сейчас в городе из-за непогоды и большого количества ДТП затруднено движение во многих местах. За ситуацией на дорогах можно следить в режиме реального времени по нашей онлайн-трансляции.
Фото: Артём Кобузев/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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