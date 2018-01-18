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Движение «Сдай педофила!» поддержало коллегу из Ярославля, в квартире которой прошли обыски

18 января 2018
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криминал, педофилия, Ярославль

Стали известны подробности истории с задержанием молодого человека, который жил в одной квартире вместе с ярославской девушкой-фотографом.

Всё началось с того, что во второй половине дня  фотограф и блогер Вероника Горбачёва забила в Facebook тревогу.

— Нужна помощь правозащитников, — бросила клич девушка. 

Она рассказала, что позвонил её молодой человек и рассказал, что его задерживают сотрудники правоохранительных органов. Вероника долгое время не могла понять, что происходит и куда увезли её молодого человека.

«Не берёт трубку и не отвечает на СМС, хотя гудок идёт», — написала Вероника. Позже свой пост девушка удалила.

В ту же ночь координатор движения «Сдай педофила!» Анна Левченко, активистом которого она является уже не первый год, сообщила, что парня подозревают в том, против чего борется всё их движение. А сегодня Левченко рассказала ещё подробнее, что происходит. По крайней мере как это видит она.

Несколько лет назад Вероника и Дмитрий переехали из Сыктывкара в Ярославль. Вероника быстро стала популярной в местном интернет-сообществе. Сначала в Ярославле она работала журналистом, а потом стала фрилансером — в основном брала заказы как фотограф.

— Изначально речь шла о тайных переписках с 12-летней девочкой, — говорит Анна Левченко.

Отметим, правоохранительные органы пока никаких комментариев по этому делу не дают, слова Анны официально не подтверждают, а также не рассказывают, в чём именно подозревают молодого мужчину.

Тем временем ребята из движения «Сдай педофила!» обещают поддерживать свою коллегу Веронику Горбачёву из Ярославля, которая жила вместе с задержанным.

— Вероника пять лет состоит в нашем движении, но даже её знаний не хватило, чтобы идентифицировать то, что происходит в её семье, — добавила Левченко. — Всё это очень страшно. И я сделаю всё возможное, чтобы Веронику поддержать и помочь выйти из этой ситуации и не сойти с ума.

Напомним, вчера в квартире Вероники и её молодого человека изъяли всю оргтехнику и электронные носители, в том числе телефоны.

Михаил Контуев
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Фото: Вероника Горбачёва/Vk.com
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