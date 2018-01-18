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Фоторепортаж
Заметает зима: Ярославль утонул в бесконечном снегу
18 января 2018
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Ярославль сегодня накрыла невероятная метель. Упрямый снег идет с раннего утра. И заканчиваться пока не хочет. Соскучился! Обнимает всеми силами, залезает под воротник, летит в лицо и скрипит под ногами. На дорогах каша и пробки. Но все же в городе красиво. Заметенный белый Ярославль — в нашем фоторепортаже
Фото: Александра Савельева
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