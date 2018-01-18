Заметает зима: Ярославль утонул в бесконечном снегу

Водители не особо рады такому снегопаду

Ярославль сегодня накрыла невероятная метель. Упрямый снег идет с раннего утра. И заканчиваться пока не хочет. Соскучился! Обнимает всеми силами, залезает под воротник, летит в лицо и скрипит под ногами. На дорогах каша и пробки. Но все же в городе красиво. Заметенный белый Ярославль — в нашем фоторепортаже

В Ярославле метет сегодня с раннего утра

У дворников сегодня работы невпроворот

А у спецтехники еще больше

Зато дети радуются снежной погоде

Зонтик вряд ли поможет в снегопад, но вдруг?

Снег преобразил городские детали

На Стрелке безлюдно...

И очень холодно, ветер пробирает до костей

Лишь рыбакам всё нипочем

Белоснежный Демидовский сквер

А вот место, где город просто утонул в сугробах