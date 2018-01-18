В Рыбинском районе перевернулась и улетела в кювет «Тойота»

Иномарка вылетела с дороги

Сегодня около 13 часов на трассе Рыбинск — Ярославль возле поворота на деревню Дюдьково столкнулись «Тойота-Аурис» и ВАЗ-2107.

От удара иномарка перевернулась и оказалась в кювете. На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Авария произошла в Рыбинском районе



Авария, к счастью, обошлась без жертв.

— В результате ДТП пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

На трассе столкнулись «Тойота Аурис» и «ВАЗ 2107».

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