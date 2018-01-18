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В Рыбинском районе перевернулась и улетела в кювет «Тойота»
18 января 2018
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Сегодня около 13 часов на трассе Рыбинск — Ярославль возле поворота на деревню Дюдьково столкнулись «Тойота-Аурис» и ВАЗ-2107.
От удара иномарка перевернулась и оказалась в кювете. На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Авария, к счастью, обошлась без жертв.
— В результате ДТП пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
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Фото: МЧС
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