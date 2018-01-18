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В Ярославле рубят проруби под купели: фоторепортаж
18 января 2018
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Сегодня в Ярославле рубят проруби, к которым после полуночи начнут приходить верующие, чтобы окунуться на Крещение.
Всего в Ярославле будет пять иорданей. Они будут работать до 19 часов завтрашнего дня. Адреса мест, куда можно съездить окунуться можно посмотреть на интерактивной карте.
— Из-за аномально теплой зимы в этом году будет запрещен массовый выход людей на лёд, — предупредили в мэрии Ярославля. — В саму крещенскую ночь у купелей будут дежурить сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.
К иорданям будут подпускать небольшими группами.
Известно, что привлекут 500 человек личного состава из разных спецслужб.
Напомним, что проезд к некоторым купялям будет перекрыт, зато предстоящей ночью будет ездить дополнительный автобус.
Фото: мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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