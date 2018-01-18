В Ярославле рубят проруби под купели: фоторепортаж

Лёд в этом году не очень прочный из-за тёплой погоды

Сегодня в Ярославле рубят проруби, к которым после полуночи начнут приходить верующие, чтобы окунуться на Крещение.

В Ярославле в этом году откроют пять официальных купелей

Всего в Ярославле будет пять иорданей. Они будут работать до 19 часов завтрашнего дня. Адреса мест, куда можно съездить окунуться можно посмотреть на интерактивной карте.

Из-за тёплой зимы стоять толпами у иордани людям не разрешат

— Из-за аномально теплой зимы в этом году будет запрещен массовый выход людей на лёд, — предупредили в мэрии Ярославля. — В саму крещенскую ночь у купелей будут дежурить сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

К иорданям будут подпускать небольшими группами.

У всех купелей будут деревянные лесенки с перилами

Известно, что привлекут 500 человек личного состава из разных спецслужб.

Купели будут работать до 19 часов завтрашнего дня

Напомним, что проезд к некоторым купялям будет перекрыт, зато предстоящей ночью будет ездить дополнительный автобус.