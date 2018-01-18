|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле зафиксировали рекордно высокую температуру января
18 января 2018
2 821 7
В Ярославле термометры сходят с ума от изменений погоды. Например, один из них намерил рекордную температуру для января. Даже, можно сказать, запредельную, показав +85 градусов Цельсия утром 17 января.
Сумасшедший термометр находится на улице Полушкина роща неподалёку от остановки «Лакокраска». На деле, погода в Ярославле на тот момент была около -8...-10 градусов. И на ближайшие дни синоптики говорят о том, что показания термометров по городу продолжат «гулять»:
— Переменная облачность с небольшим снегом будут сохраняться до конца недели, — говорят специалисты Гидрометценра.
При этом дневные температуры в ближайшие два дня сохранятся на уровне -6...-9 градусов, в воскресенье и понедельник потеплеет до -3...-4 и, возможно, покажется солнце. Но уже со вторника ударят морозы, и днём термометр опустится до -10 градусов.
Читайте также: какая погода будет крещенской ночью.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 4 627 Вторичное жилье 5 717 Сдам в аренду 687 Коммерческая 138 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Культура
Фильм недели
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров