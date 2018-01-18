В Ярославле зафиксировали рекордно высокую температуру января

Сумасшедший термометр в Ярославле

В Ярославле термометры сходят с ума от изменений погоды. Например, один из них намерил рекордную температуру для января. Даже, можно сказать, запредельную, показав +85 градусов Цельсия утром 17 января.

Сумасшедший термометр находится на улице Полушкина роща неподалёку от остановки «Лакокраска». На деле, погода в Ярославле на тот момент была около -8...-10 градусов. И на ближайшие дни синоптики говорят о том, что показания термометров по городу продолжат «гулять»:

— Переменная облачность с небольшим снегом будут сохраняться до конца недели, — говорят специалисты Гидрометценра.

При этом дневные температуры в ближайшие два дня сохранятся на уровне -6...-9 градусов, в воскресенье и понедельник потеплеет до -3...-4 и, возможно, покажется солнце. Но уже со вторника ударят морозы, и днём термометр опустится до -10 градусов.

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