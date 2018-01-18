Работодатель обокрал женщину на 15 тысяч рублей

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В Переславле-Залесском в полицию обратилась женщина, которая лишилась денег, пытаясь устроиться на работу.
45-летняя женщина искала работу в интернете. И нашла интересное предложение. Написала работодателю. А в ответ ей пришло сообщение — заполнить анкету, указать свой номер телефона, передать персональные данные банковской карты. Женщина выполнила все действия. И лишилась денег на той самой карточке.
Мошенники сняли с её счёта 15 тысяч рублей.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество», — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Полиция даёт простые правила, как обезопасить себя от мошенников:
Фото: Александра Савельева
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