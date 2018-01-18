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Работодатель обокрал женщину на 15 тысяч рублей

18 января 2018
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работа, зарплата, Ярославль

В Переславле-Залесском в полицию обратилась женщина, которая лишилась денег, пытаясь устроиться на работу.

45-летняя женщина искала работу в интернете. И нашла интересное предложение. Написала работодателю. А в ответ ей пришло сообщение — заполнить анкету, указать свой номер телефона, передать персональные данные банковской карты. Женщина выполнила все действия. И лишилась денег на той самой карточке.

Мошенники сняли с её счёта 15 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Полиция даёт простые правила, как обезопасить себя от мошенников:

  • никому не называть конфиденциальные данные банковской карты;
  • не переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные;
  • не переводить в качестве предоплаты деньги.
Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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