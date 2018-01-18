На Московском проспекте иномарка влетела в учебную машину

Авария на Московском проспекте

Метель в Ярославле быстро повлияла на водителей: на Московском проспекте случилось комбо из ДТП.

ДТП произошло на проспекте рядом с техническим университетом. Здесь стоит разбитый «Пежо» и помятая учебная машина, в которую стукнулась иномарка.

— В учебную отлетела машина после столкновения «Пежо» с «Ладой X-Ray», — рассказал проезжавший мимо Тёма Мазанкин.

Из-за столкнувшихся машин временно остановлено движение троллейбусов по проспекту.

ДТП на Московском проспекте

Где сейчас в Ярославле сложно проехать из-за аварий, смотрите в нашей трансляции.