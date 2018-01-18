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На Московском проспекте иномарка влетела в учебную машину
18 января 2018
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Метель в Ярославле быстро повлияла на водителей: на Московском проспекте случилось комбо из ДТП.
ДТП произошло на проспекте рядом с техническим университетом. Здесь стоит разбитый «Пежо» и помятая учебная машина, в которую стукнулась иномарка.
— В учебную отлетела машина после столкновения «Пежо» с «Ладой X-Ray», — рассказал проезжавший мимо Тёма Мазанкин.
Из-за столкнувшихся машин временно остановлено движение троллейбусов по проспекту.
Где сейчас в Ярославле сложно проехать из-за аварий, смотрите в нашей трансляции.
Фото: Тёма Мазанкин, Тёма Мазанкин
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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