Снег, метели и десятки ДТП: как в Ярославле коммунальщики отреагировали на непогоду

Дорожные службы принялись за уборку дорог с удвоенной силой

В Ярославле повалил снег и началась метель. Сразу же обострилась и без того непростая ситуация на дорогах. Сообщения о ДТП приходят с разных районов города.

Отреагировали на ухудшение погоды и коммунальщики. Они тут же усилили работу техники на городских дорогах.

— Сформированы звенья для очистки проезжих частей по два звена в районе, работы ведутся циклами, проходы по первой категории, далее вторая и третья, примерно через три часа после начала повторно, — рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — На тротуарах работают «щётки».

Следить за ситуацией на дорогах в режиме реального времени можно в нашей онлайн-трансляции.