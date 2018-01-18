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Снег, метели и десятки ДТП: как в Ярославле коммунальщики отреагировали на непогоду
18 января 2018
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В Ярославле повалил снег и началась метель. Сразу же обострилась и без того непростая ситуация на дорогах. Сообщения о ДТП приходят с разных районов города.
Отреагировали на ухудшение погоды и коммунальщики. Они тут же усилили работу техники на городских дорогах.
— Сформированы звенья для очистки проезжих частей по два звена в районе, работы ведутся циклами, проходы по первой категории, далее вторая и третья, примерно через три часа после начала повторно, — рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — На тротуарах работают «щётки».
Следить за ситуацией на дорогах в режиме реального времени можно в нашей онлайн-трансляции.
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Фото: Александра Савельева
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