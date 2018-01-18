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Ярославец снимется в третьем сезоне сериала «Ольга»: кого будет играть
18 января 2018
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культура, кино, телевидение, ТНТ, Ярославль, ТВ, сериал, Илья Варанкин
В Москве съёмочная группа приступила к съемкам третьего сезона сериала «Ольга», который выходит на телеканале ТНТ. Работу начали вчера — и уже разбили тарелку. Это у киношников такая традиция. На тарелке пишут имена участников съёмок, разбивают её и каждый забирает себе осколок. А в конце пытаются её собрать. Сегодня работу продолжили — начали аж в шесть часов утра.
«Ольга» — российский комедийный телесериал о жизни «простой русской женщины» из московского района Чертаново. Главную роль в сериале исполняет Яна Троянова. Премьера состоялась на телеканале ТНТ в сентябре 2016 года. В третьем сезоне, съёмки которого стартовали вчера, будет 16 новых серий.
На съемочной площадке работает и актёр театра имени Волкова из Ярославля Илья Варанкин. Он в сериале играет роль Андрея по кличке Кащей.
— Третий сезон готовит много сюрпризов, — говорит Илья Варанкин. — Я тоже постараюсь побольше радовать ярославских зрителей, это приятно. Сценаристы настолько озабочены проектом, что до сих пор продолжают что-то менять и переписывать. Я думаю, за два сезона у сериала появились настоящие фанаты, которых ни в коем случае нельзя подвести!
А фанатов, действительно много. Илья рассказал, что к нему на улице и в магазинах подходят люди и спрашивают: «А когда уже выйдет следующий сезон?».
— Мне звонят и пишут друзья и родственники, и не только из Ярославля. — признаётся Илья Варанкин. — Всем интересно: кто с кем будет и другие детали сюжета. Но я никому не рассказываю. Во-первых, мне нельзя это делать по условиям контракта с ТНТ, а, во-вторых, я берегу эмоции и чувства людей, которые они будут получать от просмотра нового сезона.
Актёр Илья Варанкин играет в сериале роль Кащея, которая была написана специально для него. Изначально ярославец приехал пробоваться на главную роль в этом многосерийном фильме, но режиссёр и продюсеры сразу увидели в нём другого персонажа. Варанкин со своим героем «дожил» до третьего сезона. Персонаж у него яркий и в фильме играет свою важную роль.
Тем временем, на ТНТ пока не могут точно сказать, когда же зрители смогут увидеть третий сезон «Ольги».
— Сроков пока на телекомпании никаких не устанавливали, — рассказали на ТНТ. — Нужно немного потерпеть и дождаться, когда закончатся съёмки. Если всё пройдёт гладко, то новые серии зрители, думаем, увидят уже осенью этого года.
Сериал снимает столичная компания Good Story Media, которая специализируется на создании контента для телевидения. Их продукты выходят в прайм-тайм на ТНТ, СТС и MTV. В числе их работ — сериалы «Физрук», «Сладкая жизнь», «Реальные пацаны», «ЧОП», Восьмидесятые» и другие.
Напомним, недавно Илья Варанкин стал главным героем клипа группы «Мамульки BEND» «Завтра Новый год». Видео музыканты выложили в интернет в последние дни 2017 года.
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Фото: Илья Варанкин/Vk.com, Андрей Аристов
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