Ярославец снимется в третьем сезоне сериала «Ольга»: кого будет играть

Так будет выглядеть Кащей в третьем сезоне

В Москве съёмочная группа приступила к съемкам третьего сезона сериала «Ольга», который выходит на телеканале ТНТ. Работу начали вчера — и уже разбили тарелку. Это у киношников такая традиция. На тарелке пишут имена участников съёмок, разбивают её и каждый забирает себе осколок. А в конце пытаются её собрать. Сегодня работу продолжили — начали аж в шесть часов утра.

На съемочной площадке работает и актёр театра имени Волкова из Ярославля Илья Варанкин. Он в сериале играет роль Андрея по кличке Кащей.

— Третий сезон готовит много сюрпризов, — говорит Илья Варанкин. — Я тоже постараюсь побольше радовать ярославских зрителей, это приятно. Сценаристы настолько озабочены проектом, что до сих пор продолжают что-то менять и переписывать. Я думаю, за два сезона у сериала появились настоящие фанаты, которых ни в коем случае нельзя подвести!

Эту тарелку разбили на старте съемок третьего сезона «Ольги»

А фанатов, действительно много. Илья рассказал, что к нему на улице и в магазинах подходят люди и спрашивают: «А когда уже выйдет следующий сезон?».

— Мне звонят и пишут друзья и родственники, и не только из Ярославля. — признаётся Илья Варанкин. — Всем интересно: кто с кем будет и другие детали сюжета. Но я никому не рассказываю. Во-первых, мне нельзя это делать по условиям контракта с ТНТ, а, во-вторых, я берегу эмоции и чувства людей, которые они будут получать от просмотра нового сезона.

Тем временем, на ТНТ пока не могут точно сказать, когда же зрители смогут увидеть третий сезон «Ольги».

— Сроков пока на телекомпании никаких не устанавливали, — рассказали на ТНТ. — Нужно немного потерпеть и дождаться, когда закончатся съёмки. Если всё пройдёт гладко, то новые серии зрители, думаем, увидят уже осенью этого года.

У героя Варанкина Кащея есть свои персональные поклонники

Сериал снимает столичная компания Good Story Media, которая специализируется на создании контента для телевидения. Их продукты выходят в прайм-тайм на ТНТ, СТС и MTV. В числе их работ — сериалы «Физрук», «Сладкая жизнь», «Реальные пацаны», «ЧОП», Восьмидесятые» и другие.

Напомним, недавно Илья Варанкин стал главным героем клипа группы «Мамульки BEND» «Завтра Новый год». Видео музыканты выложили в интернет в последние дни 2017 года.

Читайте также: Сатирический обзор блогера на фильм «Крым» стал популярней самой кинокартины.

