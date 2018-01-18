В Угличе мужчину, убившего друга, поймали в поле

Мужчину нашли посреди поля

Ярославские следователи передали в суд дело в отношении местного 35-летнего мужчины, которого обвинили в убийстве. В посёлке Угличского района в поножовщину переросли дружеские посиделки.

Как рассказали следователи, в июле прошлого года мужчина выпивал со своим приятелем в гараже. Слово за слово — друзья поссорились. И мужчина ударил друга ножом в живот. Тот умер на месте.

Испугавшись, нападавший бросился прочь. И убежал в поле. Но там его поймали. Запястья мужчины были в собственной крови.

— Он был доставлен в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь, — рассказали в ярославском управлении Следственного комитета.

Суд вынес приговор мужчине — семь лет колонии строгого режима.

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