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Город

Минстрой расхвалил Рыбинск за благоустройство

18 января 2018
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Красная площадь, минстрой, благоустройство, Рыбинск

Министерство строительства расхвалило Рыбинск за умелое благоустройство.

Об этом заявили представители Минстроя на форуме малых городов в Коломне, где Ярославская область презентовала свои лучшие проекты. Но Минстрой особенно отметил один — реконструкцию Красной площади в Рыбинске.

— Города, подобные Рыбинску или Угличу, Тутаеву или Переславлю, обеспечивают и промышленный рост, и развитие туризма, и сохранение истории и культуры нашей страны, — сказал глава Рыбинска Денис Добряков. — Конечно, такие города нуждаются в благоустройстве и федеральной поддержке. Сейчас у рыбинцев есть возможность самим определить, какие объекты должны быть включены в губернаторскую программу по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в нашем городе. Это очень важно.

Напомним, ярославцам также предложили выбрать, что благоустроить в каждом районе

Тем временем в Ярославле ужасно благоустроили фонтан на площади Мира. За что губернатор отчитал городских властей. 

Анна Елкина
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Фото: Правительство ЯО
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