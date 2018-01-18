Минстрой расхвалил Рыбинск за благоустройство

Реконструкцию площади оценили на федеральном уровне

Министерство строительства расхвалило Рыбинск за умелое благоустройство.

Об этом заявили представители Минстроя на форуме малых городов в Коломне, где Ярославская область презентовала свои лучшие проекты. Но Минстрой особенно отметил один — реконструкцию Красной площади в Рыбинске.

— Города, подобные Рыбинску или Угличу, Тутаеву или Переславлю, обеспечивают и промышленный рост, и развитие туризма, и сохранение истории и культуры нашей страны, — сказал глава Рыбинска Денис Добряков. — Конечно, такие города нуждаются в благоустройстве и федеральной поддержке. Сейчас у рыбинцев есть возможность самим определить, какие объекты должны быть включены в губернаторскую программу по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в нашем городе. Это очень важно.

Тем временем в Ярославле ужасно благоустроили фонтан на площади Мира. За что губернатор отчитал городских властей.