У Юбилейного парка в Ярославле по ночам продавали контрафакт

В мини-магазине продавали алкоголь по ночам

В Ярославле полицейские глубокой ночью заглянули в круглосуточный ларёк и купили пару банок пива.

И раскрыли таким образом продавцов контрафакта, нарушающих законы. В столице региона запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 6:00.

— Также были обнаружены сигареты с явными признаками контрафактной продукции. В ходе проверки были составлены протоколы, затем будут применены соответствующие санкции, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Ларёк с пирогами, сигаретами и алкоголем расположился через дорогу от Юбилейного парка — на проспекте Октября, 54. Кстати, если правоохранители поймают продавцов повторно на нарушениях, ларёк могут демонтировать. Как правило, на такие торговые точки жалуются местные жители. В прошлом году полицейские поймали 880 продавцов за подобными нарушениями.

Напомним, накануне новогодних праздников в Ярославле устроили облаву на алкомаркеты.