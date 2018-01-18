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У Юбилейного парка в Ярославле по ночам продавали контрафакт
18 января 2018
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В Ярославле полицейские глубокой ночью заглянули в круглосуточный ларёк и купили пару банок пива.
И раскрыли таким образом продавцов контрафакта, нарушающих законы. В столице региона запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 6:00.
— Также были обнаружены сигареты с явными признаками контрафактной продукции. В ходе проверки были составлены протоколы, затем будут применены соответствующие санкции, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Ларёк с пирогами, сигаретами и алкоголем расположился через дорогу от Юбилейного парка — на проспекте Октября, 54. Кстати, если правоохранители поймают продавцов повторно на нарушениях, ларёк могут демонтировать. Как правило, на такие торговые точки жалуются местные жители. В прошлом году полицейские поймали 880 продавцов за подобными нарушениями.
Напомним, накануне новогодних праздников в Ярославле устроили облаву на алкомаркеты.
Фото: Мэрия Ярославля
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