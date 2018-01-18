К купелям — пешком: на Крещение в Ярославле ограничат движение транспорта

Дорога к двум купелям на Крещение в Ярославле будет перекрыта

Сегодня вечером в Ярославле начнут перекрывать движение транспорта по дороге к купелям, которые находятся у Толгского монастыря и в Петропавловском парке.

— Движение перекроют сегодня в 18 часов, а откроют завтра в 22 часа, — уточнили в мэрии Ярославля. — Но до Свято-Введенского Толгского женского монастыря будет ездить специальный автобус.

Напомним, всего в Ярославле на Крещение открыли пять купелей. Их все можно найти на интерактивной карте.