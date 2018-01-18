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К купелям — пешком: на Крещение в Ярославле ограничат движение транспорта
18 января 2018
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Сегодня вечером в Ярославле начнут перекрывать движение транспорта по дороге к купелям, которые находятся у Толгского монастыря и в Петропавловском парке.
— Движение перекроют сегодня в 18 часов, а откроют завтра в 22 часа, — уточнили в мэрии Ярославля. — Но до Свято-Введенского Толгского женского монастыря будет ездить специальный автобус.
Напомним, всего в Ярославле на Крещение открыли пять купелей. Их все можно найти на интерактивной карте.
Фото: Александра Савельева
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