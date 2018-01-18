За ночь в Ярославской области сгорели две дорогие иномарки

На улице Свободы загорелся «Фольксваген Тигуан»

Ночью на улице Свободы в Ярославле загорелся «Фольксваген Тигуан». Сообщение об этом поступило в дежурную часть МЧС около двух часов ночи.

На место выехали семь спасателей и два пожарных автомобиля. В 1:56 пожар локализовали, а в два часа ночи огонь полностью потушили.

— Уничтожены моторный отсек и салон автомобиля на площади три квадратных метра, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Сгорел моторный отсек машины

Ближе к утру, в 3:52, еще одна иномарка вспыхнула в Рыбинске. На улице Приборостроителей загорелся «Ниссан Кашкай», пожар начался в салоне авто.

За несколько минут автомобиль полностью потушили. Но пламя изрядно попортило машину.

— Выгрело три квадратных метра, — сообщили спасатели.

Пожар начался в салоне

Причины возгорания автомобилей выясняют специалисты.