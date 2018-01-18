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За ночь в Ярославской области сгорели две дорогие иномарки
18 января 2018
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Ночью на улице Свободы в Ярославле загорелся «Фольксваген Тигуан». Сообщение об этом поступило в дежурную часть МЧС около двух часов ночи.
На место выехали семь спасателей и два пожарных автомобиля. В 1:56 пожар локализовали, а в два часа ночи огонь полностью потушили.
— Уничтожены моторный отсек и салон автомобиля на площади три квадратных метра, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Ближе к утру, в 3:52, еще одна иномарка вспыхнула в Рыбинске. На улице Приборостроителей загорелся «Ниссан Кашкай», пожар начался в салоне авто.
За несколько минут автомобиль полностью потушили. Но пламя изрядно попортило машину.
— Выгрело три квадратных метра, — сообщили спасатели.
Причины возгорания автомобилей выясняют специалисты.
Фото: МЧС
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