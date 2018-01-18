В Ярославле власти выгонят маршрутчиков, к которым есть претензии у ГИБДД

Сотрудники ГИБДД регулярно ходят в рейды и проверяют маршрутки

В Ярославле чиновники мэрии продолжают разрабатывать план по улучшению качества перевозки пассажиров по городу. Глава города Владимир Слепцов, как всегда с теми, кто нарушает требования, установленные законами или властями, разбирается жёстко.

— В Ярославле будут работать только те частные перевозчики, к которым нет претензий у ГИБДД, — отрезал мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Ещё с маршрутов должны уйти те, кто не меняет старые автобусы на новые, кто не платит налоги, а также те, у кого в транспорте работают люди, которые не могут даже нормально остановку назвать на русском языке.

А ещё недавно стало известно, что в Ярославле частные перевозчики будут уходить с популярных маршрутов — власти будут на их маршруты пускать муниципальные автобусы. Председатель муниципалитета Артур Ефремов рассказал, как планируется поменять частные автобусы с муниципальными, а также о планах по изменению стоимости проезда в транспорте.

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