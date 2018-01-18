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Владимир Путин «сосватал» Углич в Золотое кольцо России

18 января 2018
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Углич, Ярославль, Золотое кольцо, Россия, Путин

Первым новым городом, который войдет в туристический маршрут Золотое кольцо, по всей видимости, станет Углич. Это стало известно во время встречи президента России Владимира Путина с руководителями городских и сельских поселений страны, которая проходила в подмосковной Коломне.

Во время встречи глава Углича Светлана Ставицкая обратилась к главе государства. Она попросила его посодействовать включению её города в Золотое Кольцо.

Как рассказала глава города Углича Светлана Ставицкая, во время беседы она попросила главу государства посодействовать включению Углича в список городов Золотого кольца России.

— Углич с самого начала, как и другие города Золотого кольца, принимал туристов, — отметила свой город Ставицкая. — Но потом оказалось, что мы находимся на маршруте Золотое кольцо, но не входим в него.

Владимир Путин выслушал главу Углича и, похоже, намекнул, что готов посодействовать.

— Номер один в списке уже есть, и это Углич, — сказал президент России.

Как сообщил источник 76.ru, в мае Углич должны включить в туристический маршрут, а после уже и в состав Союза городов Золотого кольца.

Напомним, с подачи министра культуры России Владимира Мединского список городов Золотого кольца будут увеличивать. Планируется, что каждый год в список будет добавляться по одному. Конкурс составит десять городов на место. В Ярославле в этом видят только плюсы.

Михаил Контуев
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Фото: ярославль.рф
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