В квартире ярославского фотографа идут обыски

Девушка пишет на Facebook подробности об обысках в квартире

Сегодня вечером начались обыски в квартире ярославского фотографа Вероники Горбачёвой, где она проживает с любимым мужчиной Дмитрием Гвоздевым. Обыск связан с арестом Гвоздева.

— В пять вечера мне позвонил Дима с работы и спросил, не творила ли я чего, потому что за ним пришли. Я ответила, что не в курсе, — пишет девушка в социальных сетях. — Он сказал, что пошел тогда с ними разговаривать. А через десять минут мне позвонил его начальник и сказал, что Диму увезли.

В настоящий момент в квартире, где проживала пара, идут обыски, изымают технику: ноутбук, флешки и планшет. Подробности уточняются.