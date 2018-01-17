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В квартире ярославского фотографа идут обыски

17 января 2018
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обыск, Ярославль, фотограф

Сегодня вечером начались обыски в квартире ярославского фотографа Вероники Горбачёвой, где она проживает с любимым мужчиной Дмитрием Гвоздевым. Обыск связан с арестом Гвоздева.

— В пять вечера мне позвонил Дима с работы и спросил, не творила ли я чего, потому что за ним пришли. Я ответила, что не в курсе, — пишет девушка в социальных сетях. — Он сказал, что пошел тогда с ними разговаривать. А через десять минут мне позвонил его начальник и сказал, что Диму увезли.

В настоящий момент в квартире, где проживала пара, идут обыски, изымают технику: ноутбук, флешки и планшет. Подробности уточняются.

Анна Елкина
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Фото: Вероника Горбачёва / facebook.com
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