В Золотое кольцо России будут добавлять новые города

Ярославль — столица Золотого кольца

Список городов Золотого кольца России будут ежегодно пополнять. Но не больше, чем на один город в год. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

— Город должен соответствовать определенным критериям, чтобы попасть в этот элитный клуб Золотого кольца, — отметил министр.

Уже известны несколько городов, которые метят попасть туда. Это Тула, Боровск, Таруса, Калуга и Углич.

— У Углича перед другими городами есть географическое преимущество: мы стоим на маршруте Золотого кольца, — говорит директор туристско-информационного центра Углича Юлия Воронова. — Кроме того, город древний, отметил 1080-летие. Его исторические ценности неоспоримы.

А в столице Золотого кольца — в Ярославле — подчёркивают, что новые города — не проблема, как может показаться на первый взгляд, ведь туристы будут разъезжаться по большему количеству городов, и поток в каждый конкретный город может упасть. Здесь наоборот видят в расширении маршрута только плюсы.

— Во-первых, появится возможность организации новых межмуниципальных маршрутов, — объяснила заместитель руководителя аппарата мэрии Ярославля по вопросам туризма Ольга Лилеева. — Во-вторых, это омоложение бренда. Ну и, в-третьих, если мы хорошо будем работать в том направлении, которое развивает министерство, то можем рассчитывать на финансовую поддержку отрасли из центра.

Напомним, сейчас в состав Союза городов Золотого кольца входят восемь городов из пяти российских регионов: Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

Тем временем теперь у Союза городов Золотого кольца есть свой бренд. Его разработали в столице Золотого кольца — Ярославле.