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Душевые кабины и жёлтые стены: куда переедут отделения треснувшей больницы №1

17 января 2018
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больница, Ярославль, трещина

В Ярославле расселят здание детской больницы №1 на проспекте Ленина, по стенам которого осенью пошла опасная трещина. Отделения педиатрии и пульмонологии переедут в больницу имени Семашко, где специально устроили ремонт.

Теперь отделения детской больницы переедут в жёлтые стены, а в некоторых палатах даже будут собственные душевые кабины. В здании больницы имени Семашко разместят 30 коек пульмонологического отделения и 10 коек педиатрического профиля для детей с соматическими заболеваниями.

— В правом крыле больницы имени Семашко, куда мы переезжаем, предусмотрен свой отдельный вход, — рассказал главный врач детской клинической больницы №1 Кирилл Харчиков. — На первом этаже откроем приёмное отделение, на втором есть рентген-кабинет, а на третьем — собственно детские палаты. Более того, мы получаем две боксированные палаты для детей, больных муковисцидозом.

Само здание больницы с трещиной будут ремонтировать. 

Анна Елкина
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Фото: Правительство ЯО, Правительство Ярославской области
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