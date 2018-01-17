Дмитрий Миронов отругал мэрию Ярославля за фонтан в сквере 50-летия ВЛКСМ

В 2017 году сквер благоустраивали по программе «Решаем вместе»

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал безобразной ситуацию с ремонтом фонтана в сквере 50-летия ВЛКСМ на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. В 2017 году его благоустраивали по программе «Решаем вместе».

— Лично видел, в каком состоянии сейчас объект, — написал Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Качество не выдерживает никакой критики. Были и деньги, и время, чтобы благоустроить территорию и реконструировать фонтан качественно. Но мэрия Ярославля непозволительно затянула сроки. Работы начались зимой, когда их выполнять вообще нельзя. Да и «работой» это назвать язык не поворачивается. И, что самое возмутительное — мэрия эти работы приняла. Все замечания подрядчик будет устранять весной за свой счет. Лично проконтролирую качество.

В мэрии города уверяют, что работы в сквере не принимали и не оплачивали. Более того, запрещали подрядчику ремонтировать зимой фонтан.