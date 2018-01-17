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Погоня со стрельбой: как полицейские в Рыбинске ловили пьяного газелиста

17 января 2018
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криминал, погоня, Рыбинск

В Рыбинске сотрудники ДПС на улице 9 Мая заметили микроавтобус, ехавший без фар. Они решили остановить «Газель» и узнать у водителя, почему он не включает свет. Но водитель промчался мимо гаишников. Те прыгнули в патрульную машину и погнались за нарушителем.

— Он ехал по улицам города, создавая угрозу для жизни других участников движения, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Сотрудники ДПС предупреждали, что если он не остановится, то им придётся применить табельное оружие.

И применять пришлось, потому что водитель микроавтобуса и не думал останавливаться. Полицейские стали стрелять по колёсам и попали в заднее левое колесо. Только после этого «Газель» остановилась.

За рулём сидел пьяный 21-летний парень. Выяснилось, что он уже попадался полицейским, когда садился за руль нетрезвым. Теперь за повторную езду подшофе ему грозит тюрьма. Плюсом к этому на него завели ещё одно дело — административное. За то, что он не остановился, когда этого требовали полицейские, ему светит штраф.

Полицейским нередко приходится стрелять по колёсам машин, которые удирают от них. Похожий случай был недавно в Некрасовском районе.

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