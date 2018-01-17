Ярославский губернатор посоветовал не заставлять чиновников окунаться в иордань

Губернатор предложил пожалеть чиновников в Крещение.

Сегодня в теме о крещенских купаниях высказался губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. На заседании правительства региона он дал свой ответ на скандальную тему о том, что мэр Ярославля попросил своих подчинённых пойти окунаться в иордани.

— Хотел бы проинформировать, объяснить, предупредить, что по традициям крещенских купаний духовное и физическое состояние каждого человека оценимо каждым сугубо лично, — заметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Я хотел бы сказать, что не надо понуждать, заставлять людей, тем более подчиненных, к совершению таких традиций.

Этими словами губернатор закончил заседание правительства.

Известный певец Станислав Костюшкин, друг мэра Ярославля, напротив порадовался за такие наставления. И уже готовится окунаться вместе с Владимиром Слепцовым.