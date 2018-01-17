|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославский губернатор посоветовал не заставлять чиновников окунаться в иордань
17 января 2018
5 858 30
Сегодня в теме о крещенских купаниях высказался губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. На заседании правительства региона он дал свой ответ на скандальную тему о том, что мэр Ярославля попросил своих подчинённых пойти окунаться в иордани.
— Хотел бы проинформировать, объяснить, предупредить, что по традициям крещенских купаний духовное и физическое состояние каждого человека оценимо каждым сугубо лично, — заметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Я хотел бы сказать, что не надо понуждать, заставлять людей, тем более подчиненных, к совершению таких традиций.
Этими словами губернатор закончил заседание правительства.
Известный певец Станислав Костюшкин, друг мэра Ярославля, напротив порадовался за такие наставления. И уже готовится окунаться вместе с Владимиром Слепцовым.
Фото: Правительство ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
позавчера
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров