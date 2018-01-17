В Ярославле в подвал дома подбросили 14 щенков

14 щенков нашли в подвале дома

Дом 81, корпус 2 на улице Свердлова в Ярославле вчера стал настоящим собачьим приютом.

Выяснилось, что дворняга, застрявшая в подвальных решетках, была не одна. Приехавшие на спасение сотрудники САХа нашли в подвале 14 совсем маленьких щенков.

Туда щенков скорее всего подбросили — они совсем еще крохи, не могли бы забраться так далеко сами. Спасенная собака оказалась не мамой малышей, и теперь волонтеры САХа собирают средства, чтобы оплатить передержку и выкармливание щенков.

— Если бы мы нашли маму, это было бы счастье , — рассказала волонтер Татьяна Выборнова. — Хорошо, что мы нашли человека, который согласился их выкармливать. Деньги собираем на передержку, где щенки будут до тех пор, пока не начнут кушать самостоятельно. Как подрастут и окрепнут, их обработаем, сделаем прививки и будем искать заботливых хозяев.