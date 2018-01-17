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Стас Костюшкин поддержал идею мэра Ярославля отправить подчинённых в прорубь
17 января 2018
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Российский поп-певец и солист группы A-DESSA Стас Костюшкин планирует окунуться в Крещение в одной из ярославских купелей. О чём он поделился, поддержав также идею мэра Ярославля — отправить чиновников нырять.
— Я ни разу не нырял, но в этом году я поеду к своему другу в Ярославль, — сказал певец в прямом эфире «Авторадио». — Мэр Ярославля культурист и мой друг. Мне очень приятно, что появилось видео, где он поучает своих замов, чтобы они первыми прыгнули в прорубь. Там, где замы ныряют, там и мне не страшно. Мэр здоровый, сильный и накаченный, поэтому, скорее всего, он меня, как парашютиста, просто столкнёт в воду.
Напомним, Стас Костюшкин в Ярославле — частый гость. Он — давний друг мэра города Владимира Слепцова. Певец участвует в городских субботниках, а ещё открыл в самом центре свою пончиковую.
Недавно мэр Ярославля попросил своих заместителей и глав администраций не отлынивать на Крещение от русских православных традиций и окунуться в прорубь. Те сказали, что обязательно сделают это, но добавили, что решение приняли сами. А тем временем видео, где Владимир Слепцов готовит своих подчинённых к Крещению, разлетелось по интернету. Градоначальника знатно затроллили за его высказывания.
Фото: Стас Костюшкин/Instagram.com
Видео: Неравнодушный Ярославль/Facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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